Isabelle Gatti de Gamond mise à l'honneur sur la page d'accueil de Google Belgique

Isabelle Gatti de Gamond défendait l'égalité des droits pour les femmes dans la seconde moitié du 19e siècle, une période où elles étaient juridiquement incapables et devaient obéir à leur père ou leur mari. Elle fonde alors la revue "L'Éducation de la femme", afin de partager ses réflexions sur le sujet avec le public. Puis, en 1864, avec l'accord du conseil communal, elle ouvre le "Cours d'Éducation pour Jeunes Filles" dans la rue du Marais à Bruxelles, soit la première école secondaire laïque pour filles en Belgique. Plusieurs conseils communaux dans le reste du pays vont ensuite emboîter le pas et l'imiter, malgré des critiques dans la presse. L'école, qui existe encore à l'heure actuelle, sera plus tard rebaptisée "Athénée royal de Gatti de Gamond".

La première femme à accéder à l'université en Belgique, la première avocate belge ou encore la première femme à siéger au parlement belge sont issues des écoles de Gatti de Gamond.