Jan de Nul conclut un contrat avec l'Egypte pour de l'exploration sous-marine

L'Etat égyptien avait confirmé fin septembre son intention de poser un câble électrique sous-marin pour approvisionner le marché européen "dans son ensemble en électricité produite par les installations éoliennes et solaires en Egypte".

L'interconnexion devra transporter plus de 2 gigawatts via un câble d'une longueur d'environ 1.000 km. A titre de comparaison, le plus long câble sous-marin existant est celui reliant le Danemark et la Grande-Bretagne, de 765 km, contextualise Jan de Nul.