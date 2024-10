Jean Castex renouvelé pour cinq ans à la tête de la RATP

La reconduction de l'ancien Premier ministre à la tête de l'entreprise publique a recueilli une adhésion quasi unanime des parlementaires, malgré la dissolution de l'Assemblée nationale en juin et le changement de majorité dans la chambre basse.

"Au cours de ces quasi deux ans à la tête de la RATP, j'ai été, et je continue d'être, très heureux", a déclaré Jean Castex en préambule de son audition mercredi à l'Assemblée.

Les députés ont validé mercredi sa nomination par 30 voix pour (six contre et neuf abstentions), tandis que les sénateurs la semaine précédente l'avaient approuvée par 39 voix pour (seulement une abstention).

A l'époque, l'entreprise est en crise avec un quart des bus et 10% des métros dans l'incapacité de rouler en raison d'un manque de conducteurs de bus, de grèves liées à l'ouverture à la concurrence et d'un absentéisme élevé.

- Années de transition -

En un an et demi, Jean Castex s'est attelé à renouer le dialogue avec les syndicats - FO avait d'ailleurs appelé à le maintenir en poste - et a lancé des campagnes de recrutement massives pour rétablir la qualité de service, revenue à un niveau satisfaisant juste avant les Jeux olympiques.

L'entreprise a ensuite relevé sans encombre le défi du transport des spectateurs lors de cet évènement mondial, pour lequel elle était particulièrement attendue.