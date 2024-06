John Cockerill lève 230 millions d'euros de capital

Les investisseurs en question sont SLB, une société technologique active à l'échelle mondiale dans le domaine de l'énergie, SFPIM et Wallonie Entreprendre (WE), deux importantes institutions d'investissement public belges, et de Family Offices.

Cette levée de 230 millions de capital doit permettre à John Cockerill Hydrogen d'accélérer le déploiement de sa stratégie en matière d'électrolyseurs dans la production d'hydrogène vert. "Cette levée de fonds constitue une étape cruciale pour soutenir la stratégie de John Cockerill Hydrogen qui inclut le déploiement de gigafactories à des endroits stratégiques. Ces investissements ont pour but d'étendre son empreinte mondiale par le biais d'une stratégie multi locale en établissant des centres de production d'électrolyseurs et de services aux États-Unis, en Inde et aux Émirats arabes unis. Des investissements similaires avec des partenaires d'envergure sont à l'étude au Maroc et au Vietnam", peut-on encore lire dans le communiqué.