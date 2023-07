Kering rebat les cartes chez Gucci et à la tête du groupe pour faire mieux

Le groupe de luxe Kering a annoncé mardi un vaste remaniement à la tête du groupe et de sa principale marque Gucci, dans le but de "mettre Kering sur la voie du succès et d'une croissance profitable à long terme", selon les mots de son PDG François-Henri Pinault.

Le PDG de Gucci depuis 2015, Marco Bizzarri, artisan pendant des années avec le directeur artistique Alessandro Michele - parti en novembre - du retour de Gucci sur le devant de la scène, va quitter le groupe le 23 septembre, a annoncé Kering dans un communiqué publié mardi.