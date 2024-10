La bière sans alcool désormais disponible en fût également

La Troubadour Zestra (0,3% alc.), une blonde houblonnée commercialisée depuis un an en bouteille, est depuis vendredi disponible au fût dans une quinzaine d'établissements en Flandre et à Bruxelles. "Normalement, une bière sans alcool au fût ne tient qu'un jour ou deux. Aucun cafetier ne souhaite prendre un tel risque", explique Stefaan Soetemans, fondateur et directeur général des Musketeers. Une bière sans alcool est très sensible aux changements de goût ou à la formation excessive de CO2 dès l'ouverture du fût.

La brasserie est parvenue à maintenir la durabilité du produit en ajoutant un extrait naturel, explique-t-elle sans en dire plus. La bière reste stable et conserve ses saveurs originales même après l'ouverture du fût. Une fois le fût entamé, le breuvage peut encore tenir deux semaines environ, soit la même période qu'une bière classique.