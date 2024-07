La Bourse de Paris attentiste avant les résultats de grands groupes

La Bourse de Paris a terminé en repli de 0,31% à l'issue d'une séance attentiste avant la publication des résultats du géant du luxe LVMH, puis ceux de Tesla et d'Alphabet après la clôture des marchés américains.

Mais leur attention est surtout tournée vers Tesla et Alphabet, maison mère de Google, qui publient leurs résultats après la clôture des marchés américains.

Les investisseurs attendaient d'une part de prendre connaissance des résultats au premier semestre 2024 de LVMH, première capitalisation boursière en France et troisième en Europe derrière le danois Novo Nordisk et le néerlandais ASML, qui ont été publiés après la clôture de la Bourse de Paris.

"La question du moment est celle de la rotation", c'est-à-dire de voir si les investisseurs vont commencer à "sortir des grandes valeurs de la technologie américaine pour se tourner vers les plus petites des pays européens et émergents", souligne Florian Ielpo.

"Le scénario le plus enviable serait de voir les perspectives de ces entreprises émergentes se redresser" et que les résultats de géants comme Microsoft et Nvidia restent bons, résume l'économiste.

Thales déçoit malgré des résultats solides

Le groupe français de défense et de technologies a chuté de 6,70% à 144,10 euros, ne parvenant pas à satisfaire le marché malgré des résultats robustes.