La Bourse de Paris au-dessus des 7.500 points pour la première fois

L'indice vedette CAC 40 progressait de 21,85 points à 7.502,68 points vers 09H25, en chemin vers une cinquième séance de hausse consécutive et après un pic à 7.507,79 points peu après l'ouverture. Jeudi, il avait gagné 1,13%, porté par la progression des ventes de LVMH au premier trimestre 2023.

La Bourse de Paris continue d'établir des records vendredi, dépassant les 7.500 points, profitant de la santé des entreprises du luxe et de l'espoir d'une politique plus souple de la part des banques centrales dans les prochains mois.

Sur la semaine, il avance de 2,45%, un quatrième gain hebdomadaire d'affilée. La Bourse de Paris fait mieux que ses homologues européennes grâce au poids en son sein des entreprises du luxe, à la croissance toujours impressionnante.

Dans la lignée de LVMH, Hermès a dévoilé un bond de ses ventes de 22% sur les trois premiers mois de l'année.

Au-delà des résultats d'entreprises qui ne font que commencer à Paris et ailleurs dans le monde, "cette prise de risque" des investisseurs "s'appuie en partie sur la bonne résistance de l'économie jusqu'à présent" mais aussi "sur l'espoir que l'inflation va ralentir rapidement et que la Banque centrale américaine va venir à la rescousse de l'économie dans la seconde partie de l'année", décrivent les analystes de le Banque Postale AM.