La Bourse de Paris coincée entre Fed et BCE

La Bourse de Paris évolue en baisse jeudi, au lendemain des déclarations prudentes du président de la banque centrale américaine et avant la réunion de son homologue européenne.

La Fed a relevé, comme attendu, son taux directeur d'un quart de point pour le porter à une fourchette comprise entre 5% et 5,25%, une première depuis plus de 15 ans et n'anticipe pas de hausses supplémentaires.

Une annonce qui a ravi le marché et qui a temporairement poussé les indices américains dans le vert.

Wall Street a cependant clôturé en repli, les investisseurs n'ayant pas apprécié les déclarations de Jerome Powell, qui a affirmé que "aucune décision sur une pause n'a été prise aujourd'hui" et a écarté l'idée d'une baisse des taux cette année.