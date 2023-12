La Bourse de Paris finit quasi stable

Le taux d'intérêt de l'emprunt français à 10 ans a encore légèrement baissé et se situe à un plus bas depuis début avril, à 2,73%, stable par rapport à mercredi.

Les investisseurs retiennent leur souffle avant la publication du rapport mensuel de l'emploi américain de novembre, attendu vendredi et qui sera "la clé de voûte" de l'évolution des marchés dans les prochaines semaines, selon Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie marchés chez Natixis IM Solutions.

"Si le rapport sur l'emploi est véritablement solide, on ne peut pas exclure de voir une correction sur le marché obligataire et une respiration sur les actions", prévient-il, car les marchés ne jurent actuellement que par la politique monétaire et analysent toute donnée macroéconomique via ce prisme.