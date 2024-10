La Bourse de Paris plombée par le luxe

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mardi une baisse de ses ventes de 4,4% au troisième trimestre, dans un contexte de ralentissement du marché mondial du luxe notamment en Asie.

Entre juillet et septembre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros, contre 20 milliards un an plus tôt. Les analystes interrogés par Factset prévoyaient un chiffre d'affaires stable, de 20 milliards d'euros.

L'entreprise a souffert de la croissance atone en Asie, plombée notamment par la Chine qui peine à relancer son économie morose depuis plusieurs trimestres.