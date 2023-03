La Bourse de Paris rebondit après les tensions des derniers jours

L'indice vedette CAC 40 a repris 1,86% après avoir perdu plus de 4% sur les séances de vendredi et lundi.

"L'évolution des données économiques et la confiance dans la capacité de la Fed à gérer le ralentissement de l'économie américaine continueront à influencer la direction des marchés", souligne de son côté Stéphane Monier, responsable de l'investissement de Lombard Odier.

Le patron de la banque centrale américaine (Fed) avait suggéré la semaine dernière qu'il était prêt à renforcer son action contre l'inflation, laissant entendre que les taux de l'institution pourraient être poussés plus haut et pour plus longtemps que prévu jusqu'à présent et que sa décision dépendrait des nouvelles données économiques.

Avant la faillite de SVB, le marché se demandait encore si la hausse des taux pourrait atteindre 50 points lors de la prochaine réunion des 21 et 22 mars, une option désormais écartée par les investisseurs qui penchent plutôt vers une hausse de 25 points ou même une pause dans le resserrement monétaire.