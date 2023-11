La Bourse de Paris recule un peu après un indicateur économique dégradé

La Bourse de Paris a reculé de 0,20% dans les premiers échanges lundi, après l'annonce d'une nouvelle détérioration de l'activité économique en octobre en France selon l'indice PMI et après avoir réalisé la semaine dernière son meilleur score hebdomadaire depuis sept mois.

Principale information de ce lundi, la deuxième publication des indicateurs d’activité PMI pour octobre a dressé un tableau économique encore plus détérioré en France que la version initiale.

A 44,6, l'indicateur pour la France est revu en nette baisse par rapport à la première estimation (45,3). Un chiffre en dessous de 50 signale une contraction de l'activité économique.

En septembre, cet indicateur s'était établi à 44,1, son niveau le plus bas depuis 34 mois, et il ne s’est donc "que très légèrement redressé" en octobre, ont noté le cabinet S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB), dans un communiqué.