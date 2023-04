La Bourse de Paris se crispe un peu face aux tensions bancaires

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 42,25 points à 7.351,61 points. Bien que modeste, cette baisse est la plus importante depuis un mois.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,56% mardi, lestée par les banques qui ont souffert après plusieurs résultats mal accueillis dans le monde et rendue précautionneuse avant l'entrée en scène des géants de la technologie.

La cote parisienne varie peu car les investisseurs "attendent qu'une nouvelle séquence s'ouvre", selon Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux de Tikehau Capital.

Les acteurs du marchés attendent d'en savoir plus sur les résultats d'entreprises. Lundi, ceux publiés par la banque First Republic, au cœur de la crise bancaire de mars, ont ravivé les craintes sur le secteur. En cause notamment, la fuite des dépôts constatée lors du premier trimestre.

"On ne s'attendait pas à ce que ce soit si mauvais. Mais le sentiment de stress n'est pas excessif" sur le secteur, notamment car les publications des principaux établissements américains auparavant "ont été plutôt rassurants", estime M. Thuin.