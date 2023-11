La Bourse de Paris vers une semaine largement positive

Pour les analystes de Natixis CIB Research, "il n'y a qu'un pas pour les marchés" entre le scénario de taux plus élevés plus longtemps et l'hypothèse de baisse des taux rapidement.

"Les marchés continuent d’être dans la surréaction, la surinterprétation", estiment-ils.

Les chiffres du rapport mensuel sur le marché de l'emploi américain, attendus en milieu de journée vendredi, seront un premier test de ce scénario de fin des hausses de taux de la Fed. Les analystes vont notamment surveiller le rythme de croissance des salaires qui, s'il accélère, est susceptible de relancer des pressions inflationnistes.