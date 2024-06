La célèbre station de ski suisse de Zermatt isolée à cause d'un risque d'inondations

La réputée station de ski suisse de Zermatt est coupée du monde depuis vendredi midi, à cause d'un risque d'inondations, qui a entraîné l'arrêt des liaisons par train et par la route.

Les violentes tempêtes qui ont frappé la région ces derniers jours couplées à la fonte des neiges -abondantes cette année- ont provoqué des inondations dans le pittoresque village au pied du Cervin, où la rivière Viège est sortie violemment de son lit.

Les trains ne circulent plus entre la ville de Viège et Zermatt "à cause du risque d'inondation", a indiqué la compagnie de chemin de fer Matterhorn Gotthard Bahn sur le réseau social X vendredi après-midi.