La Clinique Saint-Luc Bouge et le CHU UCL Namur ne fusionneront pas

La Clinique Saint-Luc Bouge et le CHU UCL Namur ont mis fin à leurs négociations en vue d'une éventuelle fusion, ont indiqué vendredi les deux institutions.

La fusion n'est pas définitivement écartée mais plusieurs freins se sont présentés. En outre, le statut des médecins est différent dans les deux institutions: ceux de Clinique Saint-Luc Bouge sont sous le statut d'indépendant, alors que ceux du CHU UCL Namur sont en grande partie salariés (sauf sur le site de Sainte-Elisabeth). Cependant, les deux conseils d'administration auraient pu passer au-dessus de cet obstacle. En fait, c'est surtout la création d'un projet médical commun qui pose problème au vu du passif et de la vision de chacune des parties.

La décision de ne pas fusionner pour l'heure ne remet toutefois pas en question la création d'une infrastructure commune dédiée à la stérilisation à Bouge, ni les nombreuses collaborations qui existent déjà entre les deux institutions. Elles n'excluent pas non plus "un rapprochement institutionnel à l'avenir, lorsque les conditions seront plus favorables."

Les deux hôpitaux continueront aussi à collaborer au sein du Réseau hospitalier namurois, qui inclut également le CHR Sambre et Meuse. Des collaborations sont déjà en cours en matière de cardiologie, de radiothérapie ou encore d'achats groupés. D'autres devraient également voir le jour prochainement.