La Défense invite l'industrie à préparer un programme d'avions de combat de 6e génération

L'Institut royal supérieur de Défense (IRSD), le "think tank" de ce ministère en matière de sécurité et de défense, réunira dans les prochaines semaines d'importants acteurs de l'industrie belge dans le cadre du groupe de travail chargé de conseiller le gouvernement sur une possible participation à un programme de systèmes aériens de combat de nouvelle génération, le "Next Generation Combat Aircraft Technologies", a annoncé jeudi la Défense.