La faim dans le monde toujours loin au-dessus de son niveau pré-pandémie, selon la FAO

La faim dans le monde est restée globalement stable entre 2021 et 2022, mais stagne à un niveau beaucoup plus élevé qu'avant la pandémie de Covid-19. Dans son nouveau Rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde publié mercredi, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que 690 à 783 millions de personnes ont souffert de la faim l'année dernière, soit 122 millions de plus qu'avant la pandémie.