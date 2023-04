La France veut accélérer son désendettement et maîtriser sa dépense

Le gouvernement a indiqué jeudi vouloir accélérer le désendettement de la France et la réduction du déficit public à horizon 2027, grâce à une dépense publique moindre et une croissance économique plus dynamique.

"Nous voulons accélérer le désendettement de la France", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, en présentant la nouvelle feuille de route des finances publiques pour les prochaines années.