La future escadrille d'avions STOL pour les forces spéciales sera basée à Beauvechain

Les cinq avions de transport légers destinés aux forces spéciales de l'armée belge seront basés à Beauvechain et devraient être opérationnels en 2029, a indiqué la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, sans donner d'indiction sur le type d'appareil qui sera retenu - un bimoteur, selon des sources informées.

Selon le calendrier actuel, la capacité STOL ("Short Take-off and Landing", décollage et atterrissage courts) devrait être pleinement opérationnelle d'ici 2029. Le calendrier du processus d'acquisition pour la livraison progressive de cinq aéronefs et de leurs équipements nécessaires est conforme à cet objectif", a-t-elle affirmé mercredi en commission de la défense nationale de la Chambre.

L'escadrille chargée de mettre ces avions SOF (forces spéciales) en oeuvre sera simultanément sera créée à Beauvechain - la base aérienne du Brabant wallon qui abrite notamment le 1er wing de la composante Air et ses hélicoptères et avions d'entraînement et des personnels spécialisés rejoignant progressivement l'unité, a ajouté Mme Dedonder (PS), en réponse à une question du député Theo Francken (N-VA).