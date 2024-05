La justice française fait confisquer des châteaux du Bordelais à un magnat chinois

Dans cette affaire de "bien mal acquis", Naijie Qu, 63 ans, patron du groupe Haichang qui a fait fortune dans le pétrole et les parcs d'attraction à Dailan dans le nord de la Chine, a été condamné à trois ans de prison avec sursis et à une amende d'un million d'euros.

Les châteaux étaient mis au nom de sa femme à Hong Kong, via de complexes montages financiers impliquant des prêts auprès de la succursale française de la plus grande banque chinoise ICBC, une foule de sociétés aux noms anglais exubérants comme "Vast Fortune", "Golden Finder" "Major Billion" ou "Silver Emperor", le paradis fiscal des Iles vierges britanniques et des jeux de compensation de dettes et créances réciproques.

Pour acquérir ces propriétés, il lui était reproché d'avoir détourné des subventions destinées à acheter des entreprises étrangères dans le domaine scientifique et des technologies.

Le montant des créances et des biens confisqués, dans ce dossier emblématique des problèmes posés par la financiarisation des sociétés agricoles, s'élève à 35,5 millions d'euros.