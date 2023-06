La Martinique se barricade à l'approche de la tempête Bret

"L'activité économique est arrêtée et les acteurs économiques doivent mettre en oeuvre les mesures de protection de leur entreprise ou commerce et libérer le maximum de leur personnel", indique dans un communiqué la préfecture.

Selon les prévisions, au pic de l'évènement, le vent soufflera en moyenne entre 60 et 70 km/h sur la moitié nord de l'île, et entre 70 et 90 km/h en moyenne sur la moitié sud. Les rafales pourront atteindre 100 à 120 km/h et localement 150 km/h sur les zones les plus exposées.

Des cumuls de pluie entre 120 et 150 mm sont attendus, et ils pourront atteindre "200 mm localement", selon Météo-France.