La N-VA réclame une commission d'enquête parlementaire

La N-VA, dans l'opposition au fédéral, réclame la création d'une commission d'enquête parlementaire à la Chambre sur Bpost. Celle-ci devait examiner non seulement les concessions pour la distribution des journaux, mais aussi les conditions sociales auxquelles sont soumis les travailleurs de Bpost et les différents contrats que l'entreprise postale a conclus avec les autorités notamment. "Nous constatons que Bpost continue de fonctionner comme si de rien n'était. L'IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications), le Parlement et même la ministre n'obtiennent pas de réponses aux questions qui sont posées", déplore le député Michael Freilich.