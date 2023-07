La Nasa désigne Lockheed Martin pour concevoir une fusée nucléaire

La Nasa et l'armée américaine ont indiqué mercredi avoir choisi le constructeur Lockheed Martin pour développer et concevoir une fusée à propulsion nucléaire, dans l'idée d'utiliser cette technologie pour de futures missions vers Mars.

Selon la Nasa, une fusée à propulsion nucléaire thermique pourrait être trois à quatre fois plus efficace que les fusées à combustible classique et réduirait le temps de trajet, un élément essentiel pour se rendre sur la planète rouge.

Dans une fusée à propulsion nucléaire thermique, un réacteur nucléaire à fission produit de très hautes températures. Cette chaleur est transférée à un combustible liquide, transformé en gaz et -- comme dans une fusée conventionnelle -- celui-ci est expulsé dans une tuyère pour fournir la poussée.

"Ces systèmes de propulsion nucléaire thermique sont plus puissants et plus efficaces, permettant un transit plus rapide entre deux destinations", a commenté Kirk Shireman, vice-président en charge de l'exploration lunaire au sein de la division espace de Lockheed Martin.

Or, a-t-il ajouté, "réduire le temps de trajet est vital pour les missions humaines vers Mars afin de limiter le temps d'exposition de l'équipage aux radiations".