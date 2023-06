La plateforme d'administration numérique Doccle s'attaque au marché néerlandais

Avec ce rachat, dont le montant n'a pas été dévoilé, Doccle pourra proposer ses services aux Pays-Bas et offrir de nouvelles opportunités de partage de données entre clients et entreprises. La société, qui se présente comme une réponse face au phénomène en perpétuelle croissance du hameçonnage, vise les quatre millions d'utilisateurs d'ici cinq ans.

Doccle se définit comme un "coffre-fort numérique" qui permet de partager en toute sécurité ses fiches de salaire et autres documents officiels. Plus de 17.500 organisations en font usage, parmi lesquelles des assureurs, banquiers, fournisseurs télécoms, entreprises et services publics.

"Les Pays-Bas sont peut-être plus loin que nous dans leur transition numérique et le partage des données, mais ils ne possèdent pas encore de solution complète, aussi efficace et sûre que la nôtre", déclare Bram Lerouge, CEO de Doccle.

Fondée en 2012 par Telenet, Acerta et le Fonds national d'entraide de la Mututalité chrétienne, Doccle est aujourd'hui détenue à parts égales par le groupe de télécoms flamand et la fintech Isabel Group, propriétaire de la solution Zoomit, et elle-même entre les mains des quatre grandes banques du pays BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC et ING.