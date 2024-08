La rentrée scolaire s'annonce moins coûteuse pour les familles, mais pas pour les étudiants

La rentrée devrait coûter moins cher aux familles cette année: le budget consacré aux achats scolaires s'annonce à la baisse grâce à la recherche d'économies et des fournitures moins chères. Pour les étudiants, en revanche, la tendance reste à la hausse, selon un syndicat.

Pour les deux associations, l'inflexion ne suffit toutefois pas à compenser plusieurs années de hausse des prix: en 2023, le coût des fournitures avait augmenté de 8,73% et le budget des familles enregistrait un bond de 11,3%. Ainsi, le coût moyen de la rentrée "reste bien plus élevé qu’avant la crise sanitaire", note Familles de France.

- Baisse du prix de la papeterie -

Selon les résultats du baromètre de Familles de France, réalisé à partir de relevés sur 47 références d'articles scolaires, la baisse globale est surtout portée par celle des tarifs des fournitures papetières.

Ainsi, leurs prix diminuent de 12,63%, tandis que celui des fournitures non papetières (stylos, classeurs, etc.) connaît une hausse de 3,77% et que celui des articles de sport est en léger recul de 0,6%.

Comme chaque année, l'association pointe une différence de tarifs en fonction des enseignes. Pour un élève de 6e, les fournitures reviennent ainsi à 209,37 euros en hypermarché, 216,82 euros en supermarché et 255,15 euros en magasin spécialisé.