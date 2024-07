La SNCB étoffe son offre pour la période estivale jusqu'au 31 août

Les vacances viennent de débuter au nord du pays et la SNCB a décidé d'étoffer son offre de trains pour la saison touristique avec des destinations prisées dans tout le pays et ce jusqu'au 31 août, annonce mardi la compagnie ferroviaire belge.

Chaque été, la SNCB adapte son offre pour favoriser les transports de loisirs. La Côte fait bien évidemment des destinations prisées. En plus de l'offre habituelle, la compagnie ferroviaire a prévu une série de trains supplémentaires "Côte Express" à destination d'Ostende, Blankenberge, Knokke et La Panne, tant en semaine que les week-ends.

L'offre sera aussi renforcée en semaine et les week-ends vers Planckendael et Plopsaland. Des trains supplémentaires seront également déployés les week-ends vers le parc d'attractions Walibi (gare de Bierges), le parc animalier Pairi Daiza (Gare de Cambron-Casteau) et la commune d'Houyet, point de départ de la descente de la Lesse en kayak.