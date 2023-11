La société montoise I-care décroche avec AB InBev le plus gros contrat de son histoire

Fondée à Mons en 2004, I-care compte plus de 750 employés et des filiales dans 14 pays (Amérique, Europe, Asie-Pacifique), avec des clients dans plus de 55 pays. A l'aide de solutions basées sur l'intelligence artificielle, le groupe surveille en permanence les équipements industriels de milliers de clients (pour une valeur totale de 70 milliards d'euros) dans tous les grands secteurs industriels, notamment l'agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, l'énergie et les matériaux.