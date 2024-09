La société spatiale belge Aerospacelab va produire des satellites aux USA

"Aux États-Unis, nous allons construire principalement des satellites de communication et d'observation de la Terre, similaires à ceux produits à Louvain-la-Neuve et bientôt Charleroi, mais adaptés aux spécificités d'assemblage, d'intégration et de testing du marché américain, notamment en termes de réglementation et de besoins technologiques", a expliqué le CEO Benoît Deper.

La nouvelle installation californienne, qui offre 3.250 mètres carrés de surface, dispose de pièces imposantes et de salles blanches équipées des dernières technologies. Elle a une capacité de production de deux satellites par semaine en moyenne.