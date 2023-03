La transformation du karité, un espoir pour les femmes au Mali

Le karité, arbre poussant uniquement en Afrique, et dont le fruit est récolté quasiment uniquement par les femmes, apparaît comme un réel instrument de développement dans des pays parmi les plus pauvres du monde.

Selon l'Alliance globale du karité (AGK), seize millions d'Africaines réparties du Sénégal au Soudan du Sud vivent ou survivent de sa récolte, essentiellement en milieu rural. Le Mali est l'un des premiers producteurs mondiaux, avec le Nigeria et le Burkina Faso.

La demande pour le produit, utilisé notamment dans l'alimentaire (chocolat, biscuits) et les cosmétiques (crèmes), a explosé ces dernières années, portée par des consommateurs occidentaux, de plus en plus désireux d’acheter des produits présentés comme bios et naturels.

Mais les femmes de la coopérative de productrices de beurre de karité de la commune rurale de Siby (COOPROKASI), malgré une organisation du travail qui s'est professionnalisée depuis sa naissance en 2003, ont du mal à tirer profit de cette manne.