La valeur boursière d'Apple passe sous la barre des 3.000 milliards de dollars

La valeur d'Apple est passée vendredi sous la barre des 3.000 milliards de dollars après l'ouverture des bourses de New York. En juin, le groupe technologique avait été la première entreprise à franchir cette barre historique.

Cette chute s'explique par les chiffres trimestriels que l'entreprise a publiés jeudi, avec un chiffre d'affaires en baisse (-1,4%) pour le troisième trimestre d'affilée, lesté par le ralentissement des ventes d'iPhone (-2,4%). S'il a profité d'une nouvelle accélération de son activité de services (App Store, Apple Music, iCloud), Apple a cependant aussi souffert d'un trou d'air pour les Mac et les iPad. Les consommateurs sont, semble-t-il, devenus plus réticents à acheter de nouveaux appareils électroniques en raison de l'inflation élevée. Et les prévisions du géant américain sont, en outre, décevantes.

Autant de chiffres qui n'ont pas plu aux investisseurs, l'action de la marque à la pomme perdant 3,2%.