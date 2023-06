L'activité marchande bruxelloise risque de faiblir cette année

L'activité marchande bruxelloise a enregistré une forte croissance au dernier trimestre de l'année dernière, après avoir ralenti pendant six mois à cause de l'inflation élevée et de l'invasion russe de l'Ukraine, rapporte lundi l'IBSA (Institut bruxellois de statistique et d'analyse) dans son baromètre conjoncturel. Plusieurs facteurs, dont l'essoufflement de la confiance des consommateurs bruxellois et des entreprises, laissent présager une stagnation voire un recul de la croissance de l'activité marchande cette année.