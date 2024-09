L'aéroport de Charleroi reprendra ses activités dès samedi matin

L'aéroport de Charleroi (BSCA) reprendra ses activités ce samedi, a indiqué dans un communiqué la direction de l'aéroport. Selon cette dernière, un accord a été trouvé entre elle et les syndicats au terme d'une journée qui a vu les deux parties discuter durant plus de huit heures.

La direction a souligné que l'accord concernait un "ensemble de solutions". Plus tôt dans la soirée, les syndicats avaient évoqué plusieurs engagements de la direction n'apportant pas des solutions concrètes mais prévoyant davantage de matières ouvertes ou non à la discussion et un calendrier de négociations.

Ces engagements de la direction étaient au centre d'une assemblée générale du personnel organisée en début de soirée. L'ambiance y a été tendue selon les syndicats, une partie des travailleurs trouvant les propositions de la direction trop timides. À l'issue de celle-ci toutefois, les travailleurs ont accepté de reprendre le travail dès ce samedi.