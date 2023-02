L'affluence à Brussels Airport limitée grâce aux vacances scolaires francophones allongées

Plus de 900.000 personnes sont attendues à Brussels Airport durant le congé de détente (Carnaval), entre ce vendredi 17 février et le dimanche 5 mars, indique mercredi l'aéroport.

Durant la première semaine des vacances, commune à la Flandre et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Brussels Airport devrait ainsi accueillir 528.000 passagers, soit 81% du nombre de voyageurs à la même période en 2019, dernière année avant la pandémie de coronavirus. À cela s'ajouteront encore 391.000 personnes la semaine suivante, lors de la deuxième semaine de congé dans les écoles francophones.

Cet allongement de la période de vacances dans le sud du pays entraîne un étalement des départs et des retours des passagers, analyse l'aéroport.

Le vendredi 17 février et le dimanche 19 février seront les jours les plus chargés en ce qui concerne les passagers au départ.

Les destinations populaires à cette époque de l'année sont traditionnellement des destinations soleil comme les îles Canaries, l'Espagne, Malte, l'Égypte, le Maroc et les îles du Cap-Vert et des destinations de sports d'hiver comme Innsbruck, Salzbourg (une nouvelle destination proposée par Transavia cet hiver) et Kittila, en Finlande.