L'automatisation des garanties bancaires a couvert 24 millions de crédits en un an

Un an après l'entrée en vigueur des garanties bancaires automatisées, finance&invest.brussels a annoncé mardi une activité croissante: 13 millions de garanties ont été accordées, couvrant 24 millions de crédits professionnels à une centaine d'entreprises.

Selon l'opérateur bruxellois de soutien à l'activité des entreprises, les garanties bancaires étaient en perte de vitesse ces dernières années. Face à ce constat, une réflexion, menée de concert entre finance&invest.brussels et le secteur bancaire, a ouvert la voie à une réforme par le gouvernement bruxellois, facilitant le mécanisme pour les banques. Ainsi, une mise en place notamment d'une garantie directe - limitée à 500.000 € par entreprise emprunteuse - permet à la banque de décider elle-même de son octroi. Le processus est ainsi simplifié et automatisé via une plateforme en ligne.

"La garantie régionale est bien souvent une condition sine qua non de la banque pour l'octroi d'un crédit à l'entreprise. Sans cela, ces 24 millions de crédits n'auraient probablement pas été accordés", a commenté Franc Bogovic, Chief Operaiting Officer de finance&invest.brussels.