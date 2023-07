Le BEL 20 et ses voisins progressent après la FED

En regagnant 0,7% à 3.816 points jeudi vers 11h, l'indice BEL 20 faisait moins bien que ses voisins européens après la hausse des taux de la Fed, l'indice bruxellois étant freiné par les reculs de 0,1 et 1% d'arGEN-X (473,40) et Galapagos (36,92), Aperam (28,75) abandonnant 1,6% après résultats.

D'Ieteren (159,60) valait 1,8% de plus que la veille, Aedifica (63,15) progressant de 1,3% supplémentaire, Cofinimmo (71,35) et WDP (28,08) de 0,8%.

Solvay (106,85) et UCB (80,88) étaient positives de 1,4 et 0,1%, Umicore (27,48) et Melexis (94,60) de 0,6 et 1,7%.

Econocom (2,64) abandonnait par ailleurs 3,1% alors que Lotus Bakeries (7.300) et la BNB (572,00) remontaient de 2,4 et 1,4%, Bpost (4,29) et Orange Belgium (14,18) de 1,1 et 1,6%.

Mithra (1,68) plongeait enfin de 10% après avoir déjà perdu 8,6% la veille, Celyad (0,50) cédant 1,9% tandis que MDxHealth (0,331) et Oxurion (0,0018) regagnaient 2,1 et 5,9%.