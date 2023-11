Le BEL 20 poursuit sa progression au-dessus des 3.500 points

Le BEL 20 et ses voisins européens poursuivaient leur progression mercredi matin, l'indice bruxellois gagnant 0,6% vers 11h00 en s'inscrivant à 3.528 points avec 15 de ses éléments dans le vert, emmenés par Elia (101,30) qui ajoutait 3,6% aux 4,15% engrangés la veille, après avoir gagné jusqu'à 5,2% peu auparavant.

Melexis (80,25) et Umicore (23,83) suivaient avec des gains de 3,3 et 2,3% alors que des prises de bénéfices faisaient reculer Aedifica (59,30) et WDP (25,94) de 0,1 et 0,5%, Cofinimmo (65,90) reperdant 0,6% tandis que GBL (71,72) était en baisse de 2,3%. AB InBev (56,45) valait 0,4% de plus que mardi, KBC (51,74) et Ageas (38,48) s'appréciant de 1,2 et 1,5%.

Proximus (8,71) gagnait de même 1,6% supplémentaire, D'Ieteren (156,80) et Aperam (27,42) progressant de 1,5 et 1,4%, Solvay (103,25) et UCB (67,40) de 1 et 0,3% tandis que Galapagos (34,65) était positive de 1% contrairement à arGEN-X (454,00) qui cédait 0,5%. Atenor (7,26) reculait par ailleurs de 7,4% supplémentaires tandis que Orange Belgium (13,20) reculait de 1,5%, Colruyt (39,63) et Ahold Delhaize (26,67) de 1,6%; des hausses de 3,2 et 4% étant par contre notées en Econocom (2,38) et Qrf (9,90). Les résultats de Agfa-Gevaert (1,69), inférieurs aux attentes, avaient été accueillis par une chute de 10% avant que le titre ne repasse de 1% dans le vert.

Celyad (0,55) et Mithra (1,316) reculaient enfin de 5,5 et 2,4%, Sequana Medical (2,45) et Nyxoah (4,81) abandonnant 2,8 et 2,6% alors que Oxurion (0,001) regagnait 11,1%. L'euro s'inscrivait à 1,0855 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0840 la veille vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.370 euros, en recul de 15 euros.