Le Bel 20 progresse AB InBev et immobilières en tête

Solvay (107,00) et UCB (87,82) valaient 0,1 et 0,3% de plus que jeudi, à l'inverse d'arGEN-X (348,10) et Galapagos (35,18) qui reculaient de 0,4 et 0,5%.

Elia (126,30) et Umicore (30,26) étaient de même positives de 1,6 et 1,2%, KBC (64,48) et Ageas (40,50) gagnant 0,2%.

D'Ieteren (173,40) et Aperam (32,36) étaient négatives de 0,1% comme Proximus (9,00), Barco (26,96) cédant 0,2%, ce que regagnait Melexis (99,85).

Montea (78,90) et VGP (90,40) rebondissaient de 3,5 et 3,6%, Xior (29,95) et Care Property Invest (13,12) regagnant 2,2 et 1,7% alors qu'Ahold Delhaize (30,84) et Econocom (3,04) reculaient de 1,5% chacune.

Nyxoah (7,74) et Fagron (17,86) poursuivaient enfin leur progression avec des gains de 5,7 et 2,5%, Biosenic (0,1395) et MDxHealth (0,315) regagnant 7,3 et 3,6%.