Le BEL 20 a rapidement viré au rouge

arGEN-X (479,80) et Solvay (106,60) pesaient sur l'indice bruxellois en abandonnant 2,4 et 1,5%, Galapagos (34,10) reculant de 1,2% tandis qu'UCB (82,92) remontait de 0,6%.

KBC (58,62) et Ageas (39,23) emmenaient les hausses en gagnant 0,7%, Ackermans (142,40) et GBL (75,74) se contentant d'un mieux de 0,1% alors qu'AB InBev (52,47) reculait de 0,7%, Barco (19,65) et Proximus (7,50) de 0,2 et 0,5%.