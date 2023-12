Le BEL 20 se distingue à la hausse grâce à Solvay et Syensqo

Alors que ses voisins européens évoluaient dans le rouge lundi vers onze heures, l'indice BEL 20 se distinguait par une hausse de 0,4% à 3.747 points grâce aux bonds de 4,8 et 3% de Solvay (26,63) et Syensqo (97,36).

UCB (74,06) suivait avec un gain de 2,1% tandis que arGEN-X (424,10) gagnait une fraction, Galapagos (36,23) cédant par contre 0,2%. Melexis (90,05) et Ackermans (156,00) reperdaient 2 et 1,3%, AB InBev (57,29) reculant de 0,4%, Ageas (39,54) et KBC (58,44) de 0,2%.

D'Ieteren (172,00) gagnait 1%, ce que perdait Elia (113,30) tandis que Umicore (24,45) perdait 0,2%, ce que gagnait Aperam (33,33). Unifiedpost (2,63) regagnait 3,9%, Kinepolis (44,75) et Ontex (7,45) s'appréciant de 2,2 et 1,5%, VGP (99,85) et Jensen (33,90) de 3,6 et 2,1% alors que Immobel (28,55) reperdait 2,4%.