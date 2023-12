Le BEL 20 tente avec peine de se maintenir à son niveau de jeudi

Le poids-lourd arGEN- X réduisant sa perte vendredi vers onze heures, l'indice BEL 20 tentait de rejoindre ses voisins européens en repassant brièvement de 0,1% dans le vert à 3.707 points alors que arGEN-X (342,50) cédait toujours 1,3%, Solvay (27,63) et Syensqo (92,96) se distinguant par des hausses de 1,6 et 1,4% tandis que UCB (78,34) et Galapagos (36,87) cédaient 0,3% chacune.

Les immobilières reculaient par contre avec Aedifica (64,10) en baisse de 1%, Cofinimmo (71,80) et WDP (28,70) cédant 0,5 et 0,1%.

AB InBev (58,60) et Ageas (39,33) progressaient de 0,4% à l'inverse de KBC (58,38) qui cédait 0,3%, D'Ieteren (177,70), Elia (112,50) et Proximus (8,53) s'appréciant de 0,1% comme Melexis (92,10), Aperam (33,01) et Umicore (25,03).

Atenor (7,36) poursuivait par ailleurs son redressement avec une hausse de 2,2%, la BNB (538,00) et Immobel (29,85) s'appréciant de 1,1 et 2%, Belysse (0,70) et Wereldhave Belgium (48,40) de 4,5 et 2,3%.

Biosenic (0,066) rebondissait enfin de 8,2%, Sequana Medical (3,99) gagnant 2% alors que Nyxoah (4,21) et Hyloris (12,45) chutaient de 2,5 et 2,7%.

L'euro s'inscrivait à 1,1050 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,1110 USD la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 60.185 euros, en progrès de 15 euros.