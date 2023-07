Le BEL 20 tente de renouer avec les 3.500 points

En tête des baisses la veille, Aperam (27,98) et Umicore (25,33) se retrouvaient en tête des hausses en regagnant 1,8 et 1,6% en compagnie de Solvay (101,25) qui rebondissait de 2% alors que UCB (79,42) et Galapagos (37,60) regagnaient 0,2 et 0,4%.

Elia (110,70) et Aedifica (60,15) conduisaient par contre les baisses en abandonnant 1,3 et 1,1%, arGEN-X (351,40) et WDP (26,44) cédant 0,1% chacune.