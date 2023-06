Le boycott d'AB InBev aux Etats-Unis continue de peser

L'action AB InBev était l'une du Bel 20 à perdre le plus de plumes jeudi. Une probable conséquence des mauvais signaux venus des Etats-Unis, où une frange conservatrice de la population a lancé un boycott de la Bud Light. Les médias américains ont déjà fait état, à plusieurs reprises, d'importantes baisses des ventes depuis que le géant brassicole s'est associé à un influenceur transgenre pour une campagne promotionnelle.

Selon CNN, qui se base sur les données de Bump Williams, une société d'analyse du marché des boissons outre-Atlantique, les ventes de Bud Light ont baissé de 23,9% la semaine du 20 au 27 mai, par rapport à la même semaine un an plus tôt. Cette chute des ventes était à peine moins marquée que celle enregistrée une semaine plus tôt, de 25,7%.

Le boycott semble ne pas se limiter à cette marque phare du groupe puisque d'autres bières estampillées AB InBev perdent du terrain, certes dans une moindre ampleur, notamment la pils louvaniste Stella Artois, très prisée au pays de l'Oncle Sam.