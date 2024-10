Le chantier d'une nouvelle écluse à grand gabarit lancé à Obourg

Ce programme, cofinancé par l'Union européenne et la Wallonie, s'inscrit dans le plus grand projet de développement du réseau fluvial européen. Il s'étend sur 1.100 kilomètres de voies navigables à travers la France et la Belgique. Il représente, en Wallonie, quelque 200 kilomètres de voies navigables, concerne 33 communes, quatre ports autonomes et permet le transport de 1.350 à plus de 4.000 tonnes de marchandises par bateau.

Le programme nécessite la mise au nouveau gabarit, plus grand, des infrastructures existantes. Ainsi, le projet dit "des quatre écluses" concerne la construction de quatre nouvelles écluses: à Obourg, sur le canal du Centre, et à Marchienne, Viesvilles et Gosselies sur le canal Bruxelles-Charleroi. Le premier chantier mis en œuvre est celui de l'écluse d'Obourg.