Unilin investit 20 millions d'euros en France pour le recyclage des panneaux MDF

Le fabricant avait dévoilé en 2021 la première technologie de recyclage au monde pour le MDF et le HDF. Avec une première ligne pilote à Bazeilles, l'entreprise a continué à affiner cette technologie pionnière et passe à présent à l'étape suivante avec une nouvelle installation industrielle sur le même site.

Ceci marque aussi une "étape importante pour l'ensemble du secteur", car Unilin partagera également ses connaissances par le biais de licences afin d'encourager au maximum le recyclage dans le monde entier.

"Cet investissement prouve que le MDF et le HDF sont entièrement recyclables. C'est une étape importante pour notre secteur", se réjouit la présidente d'Unilin Panels , Veronique Hoflack. "Le nouvel investissement aura une capacité annuelle de 70 .000 tonnes de fibres de bois, soit près de 30 % de fibres recyclées sur la ligne de production où la technologie sera déployée. L'étape suivante consiste à collecter suffisamment de déchets de MDF pour alimenter notre installation de recyclage. Pour collecter ces déchets, nous avons lancé différents programmes de reprise pour nos clients et partenaires. Mais nous espérons aussi que les pouvoirs publics nous aideront en reconnaissant la recyclabilité du MDF, du HDF et des sols stratifiés et en encourageant les citoyens à trier.