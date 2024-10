Le Doliprane sur le point de passer sous pavillon américain

Selon le journal économique Les Echos, le potentiel repreneur américain a offert plus de 15 milliards d'euros pour mettre la main sur Opella, qui se revendique numéro trois mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires.

Ce projet de séparation avait été annoncé il y a presque un an pour permettre à Sanofi d'accélérer dans l'innovation et de se positionner en champion de l'immunologie et à Opella de se concentrer sur son domaine, considéré plus proche d'une logique de consommation que de la pharmacie.

Depuis, cette scission soulève des préoccupations en France concernant l'avenir du Doliprane, fabriqué à Lisieux (Calvados) et Compiègne (Oise) et sur des risques délocalisation de sa production.

Sanofi répète depuis des mois que sa séparation d'Opella ne marque pas la mort du Doliprane et que les Français continueront d'en trouver en pharmacies.