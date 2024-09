Le groupe d'informatique Cegeka désigne un directeur pour sa branche belge

Cegeka raffine sa structure pour "réaliser une croissance internationale ambitieuse", avance le CEO Stijn Bijnens. L'entreprise veut ainsi déployer des solutions plus rapidement à l'échelle mondiale et améliorer la collaboration avec les clients, explique-t-elle. L'entreprise informatique entend utiliser la trajectoire de croissance en Belgique et aux Pays-Bas pour se développer davantage et plus rapidement dans d'autres régions européennes.

Coonrètement, Annelore Buijs, actuellement à la tête de Cegeka Pays-Bas, dirigera l'organisation européenne de l'entreprise. Bart Watteuw arrive à la tête de la nouvelle structure Services & Solutions, qui regroupe tous les services et les solutions. Geert Rottier, le responsable marketing de Cegeka, devient le managing director de Cegeka Belgique. Dans la branche néerlandaise, Jan Willem Voorink monte d'un cran en devenant directeur général.