Le groupe Sicli à l'amende pour manipulation de marchés publics

Trois grands acteurs du secteur de la protection incendie en Belgique, Ansul, Somati Fie et Sicli, ont été condamnés pour avoir manipulé, de 2009 à 2016, des marchés publics portant principalement sur la vente, la location et/ou la maintenance d'extincteurs et de dévidoirs, a fait savoir lundi l'Autorité belge de la Concurrence (ABC).

Ces entreprises "ont faussé la concurrence dans la fourniture de services de protection incendie en Belgique et ont enfreint les règles de concurrence belges et européennes".

L'auditeur général de l'ABC, Damien Gérard, qualifie les manoeuvres passées de "particulièrement regrettables, compte tenu de leur durée et de la nature essentielle des produits en cause pour assurer la sécurité de la population, ainsi que de l'identité des victimes qui incluent des écoles, des communes, des CPAS, des sociétés de logements sociaux et de transports publics..."