Le jeu vidéo chinois "Black Myth" annonce s'être vendu à 10 millions d'exemplaires en trois jours

Lancé mardi, le jeu a connu l'une des meilleures journées de lancement de l'industrie du jeu vidéo, devenant ainsi l'un des jeux vidéos chinois les plus populaires de l'histoire par le nombre de personnes y jouant sur la plateforme Steam.

C'est aussi bien que les chiffres de vente affichés en mai 2023 par le jeu vidéo "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", qui s'était écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde en trois jours, devenant le jeu le plus rapidement vendu de toute la saga, selon Nintendo.

"Black Myth", qui s'inspire du roman chinois du XVIe siècle "La Pérégrination vers l'Ouest", est un jeu coédité par Hero Games.